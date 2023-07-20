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Motorin fiyatları için bir zam daha: Bu kez 6 lira değil, 1,21 TL! Litresi 34 liranın üzerine yükselecek (20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları, benzin-mazot fiyatı)

20.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı son gelen 6 liralık ÖTV zammının ardından sadece araç sahipleri değil herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları için indirim zam haberleri yakından takip edilirken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Mazot fiyatı bu gece yeniden tabelalarda zamlı tarifeyi gösterecek. Peki LPG (otogaz), benzin, motorin, mazot fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe güncel akaryakıt pompa fiyatları…

Motorin fiyatları için bir zam daha: Bu kez 6 lira değil, 1,21 TL! Litresi 34 liranın üzerine yükselecek (20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları, benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Benzin fiyatı ne kadar, motorine zam gelecek mi? soruları son akaryakıt zammı sonrası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve mazot fiyatı geçtiğimiz günlerde 30 liranın çok üzerine yükselerek tarihinin en yüksek fiyatlarını görmüştü. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot litre fiyatı…

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MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Akaryakıt fiyatları başta benzin be motorin (mazot) olmak üzere geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarındaki artış nedeniyle dev bir zamma tanık olmuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile benzinden alınan ÖTV tutarı 7,52 TL, motorinden alınan tutar ise 7.05 TL oldu. LPG’den (otogaz) alınan litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi. Kararın ardından akaryakıt pompa fiyatları için 6 liralık fiyat artışı tabelaya yansıtılırken, İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 lira, motorinin litresi ise 26 liradan 32 lira seviyelerine yükseldi. Ancak gelen son dakika bilgisine göre akarytakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişecek.

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Yurt içinde kurlardaki artış, yurt dışında ise ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren 1.21 TL zamlanacak. Mazot fiyatı için yapılacak bu artışın ardından litresi ortalama olarak İstanbul'da 33.47, Ankara'da 34,04, İzmir'de 34.15 liradan satılacak.

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20 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,03 TL
Motorin: 32,26 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA

Benzin: 34,55 TL
Motorin: 32,83 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR

Benzin: 34,56 TL
Motorin: 32,94 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları

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