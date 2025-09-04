Motorin fiyatlarına büyük zam! Araç sahipleri dikkat!

Motorine 2 Liranın Üzerinde Zam Geldi, Akaryakıt Piyasasında Hareketlilik Devam Ediyor

Akaryakıt piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, araç sahiplerini tedirgin etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki artış ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bugün itibarıyla motorin fiyatlarına litre başına 2 lira 5 kuruş zam geldiği duyuruldu. Bu zam, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol şoförleri için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Zamların temel nedeni olarak, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor. Brent petrolün varil fiyatı, son haftalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri nedeniyle önemli ölçüde arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde motorin fiyatları, zam öncesinde 52-53 lira civarındaydı. Yapılan son zamla birlikte, bu fiyatların 54 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, enflasyonu tetikleyebileceği ve tüketici harcamalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle ulaşım maliyetlerindeki artışın, gıda ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Bu durumun, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki yükünü daha da artıracağı öngörülüyor.

Motorin fiyatlarına gelen bu zam, akaryakıt piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlamak zor görünüyor. Araç sahipleri, yakıt tasarrufu yapmaya ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönelerek, bu maliyet artışının etkilerini azaltmaya çalışabilirler.