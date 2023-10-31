Motorin indirimi ile tabelalar değişti! Araç sahipleri dikkat, 40 TL'yi aşmıştı, 1 TL aşağı çekildi! 31 Ekim 2023 Benzin, LPG ve motorin fiyatları

Motorin, benzin ve LPG fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberi sonrası 31 Ekim 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Litresi 40 TL'nin üzerinde olan motorin fiyatları için bu gece yarısından itibaren 1 TL 57 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. İndirim sonrası sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...
Mazot fiyatı bu gece yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda motorin fiyatları indirimin ardından 37,95 TL'ye geriledi. Motorin Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılıyordu.
Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 35,02 TL
Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 37,95 TL
Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı: 18,16 TL
Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 35,07 TL
Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 38,06 TL
Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı: 18,61 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,81 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL