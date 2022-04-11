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Motorin ve benzin fiyatına indirim mi geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?

11.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün düşmesiyle beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi meydana gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında oluşan bu beklentinin sonrasında beklenen haber de geldi. Konuşulan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları indirim gelmesi bekleniyor. Peki motorin ve benzin fiyatına ne kadar indirim gelecek? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel fiyatlar...

Motorin ve benzin fiyatına indirim mi geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?

Motorin fiyatları için indirim beklentisi devam ederken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brent petroldeki düşüşün ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim beklenmekte. Brent petroldeki düşüşün sürmesi halinde ise benzin fiyatı için de indirim gündeme gelebilir. Peki motorin ve benzin fiyatına indirim mi geliyor?

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Yaşanan son dakika gelişmelerinin sonrasında İstanbul, Ankara İzmir'de motorin fiyatları ve benzin fiyatı litresi ne kadar sorusu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen iyimser mesajlar brent petrol fiyatında düşüş yaşandı. Bu düşüş ile beraber ise akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başlamıştı.

Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altını görmüş durumda. Bununla beraber sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için pompaya yansıyacak şekilde indirim gelecek. P

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor.

İşte indirim öncesi güncel rakamlar;

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 21,38 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21,37 TL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,27 TL


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