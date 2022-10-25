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Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! AB-Rusya restleşmesi otomobil sahiplerini üzecek: Aralık ayını işaret ettiler...

25.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik yurt içinde dolar/TL kuru ile birlikte benzin ve motorin (mazot) fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol piyasasını önümüzdeki günlerde zor bir süreç bekliyor. Analistler Aralık ayına girerken petrol fiyatlarının 100 doların çok daha üzerine yükselebileceğini ifade etti. İngiliz banka Barclays ise 2023 için petrol fiyat tahminini düşürdü.

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! AB-Rusya restleşmesi otomobil sahiplerini üzecek: Aralık ayını işaret ettiler...

Başta motorin olmak üzere benzin fiyatı için indirim beklentisi olanlar için son yapılan petrol fiyat tahmini araç sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak. Avrupa Birliği (AB), 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor. AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidecek olması da piyasalarda arz endişelerini destekliyor. Bunların yanında ABD ve Çin'de açıklanan veriler de talep endişelerini artırıyor.

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ARALIK’TA 100 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELEBİLİR

Oilprice’te yer alan haberde analistlerin petrol fiyatlarının nereye gidebileceği konusunda piyasada endişenin daha da arttığı ifade edilirken, Rus petrolüne yönelik yaklaşan AB ambargosunun, fiyatları önemli ölçüde yükseltebileceği hatta Aralık ayına girerken 100 doların çok üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

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İNGİLİZ BANKADAN PETROL FİYAT TAHMİNİ

İngiliz Banka Barclays ise, yavaş talep büyümesi nedeniyle petrol fiyat tahminini düşürdü. Ağustos ayında brent petrol fiyat tahminini varil başına 111 dolardan, 2022 ve 2023 için varil başına 103 dolara indiren İngiliz bankası, şimdi Brent tahminini 2022 için varil başına 3 dolar ve 2023 için varil başına 5 dolar daha düşürdü. Ayrıca banka, 2023 küresel petrol talebinin beklenenden 1-2 milyon varil daha düşük olması durumunda, gelecek yıl için fiyat tahmininde varil başına 15 ila 25 dolar arasında bir düşüş daha olabileceğini ifade etti.

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FİYATLARDA YATAY SEYİR

Dün 92,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 91 dolar seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,40 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR KURU ZİRVELERDE DOLAŞIYOR

Petrol piyasasında durum böyleyken Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indirimlerine devam etmeye başlamasıyla 18,60’lı seviyelerin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru da akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL

AKARYAKIT


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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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