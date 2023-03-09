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Motorin ve benzin için indirimin yolu açılıyor! EIA duyurdu: Petrol fiyatı tahminleri değişti…

09.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt piyasasını yakından ilgilendiren haber ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nden (EIA) geldi. EIA, petrol fiyatları için 2023 tahminini güncelledi. Buna göre Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. 2024 petrol tahmini ise değişmeyerek 77,57 dolar olarak sabit bırakıldı.

Motorin ve benzin için indirimin yolu açılıyor! EIA duyurdu: Petrol fiyatı tahminleri değişti…

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

FİYAT TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda 83,63 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,10 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı şubatta 77,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

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GELECEK YIL TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

Gelecek yıla ilişkin fiyat öngörüleri ise değişmedi. Buna göre, Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor. Aşağı yönlü fiyat revizyonunda küresel petrol stoklarındaki artışa işaret edilirken, rafinerilerden gelen yüksek ham petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinde ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırlayacağı belirtildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 20,48 TL
  • Motorin: 21,54 TL

ANKARA

  • Benzin: 20,85TL
  • Motorin: 21,95 TL

İZMİR

  • Benzin: 20,81 TL
  • Motorin: 22,01 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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