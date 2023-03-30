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Motorin ve benzin indirimi bekleyenler bu haberi sevmeyecek! Barclays’tan 2023 ve 2024 için petrol tahmini! 3 haneli rakamlar yolda…

30.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda 15 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bir ileri bir geri hareketlerine devam ediyor. Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt piyasasında da etkili olan petrol için İngiliz banka Barclays, 2023 ve 2024 fiyat beklentilerini açıkladı. Dev banka yıl sonunda brent petrol fiyatının 98 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, 2024 içinse tahminini 103 dolar olarak duyurdu.

Motorin ve benzin indirimi bekleyenler bu haberi sevmeyecek! Barclays’tan 2023 ve 2024 için petrol tahmini! 3 haneli rakamlar yolda…

Dün 79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 77,64 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,07 dolardan alıcı buldu. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 500 bin varil düştüğünü açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil düşüş kaydetti. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'deki talep toparlanmasına ilişkin beklentiler de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

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Arz tarafında ise piyasalar, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle petrol akışının sekteye uğraması ve bazı şirketlerin petrol sahalarını kapattığına ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan, ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentiler güçlense de gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

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İNGİLİZ BANKADAN PETROL TAHMİNİ

Petrol piyasasında fiyatlar bir ileri bir geri hareket ederken İngiliz Barclays, Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2023 ve 2024 yılı fiyat beklentilerini açıkladı.

Brent petrolünün 2023 ikinci çeyrekte 89 dolar/varil olacağını öngören Barclays, üçüncü ve dördüncü çeyrek beklentilerini de 96 ve 98 dolar/varil olarak duyurdu. 2024 yılının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreği için de Brent petrolünde fiyatların 92, 94, 100 ve 103 dolar/varil olacağını öngördü.

Batı Teksas petrolünde fiyatın 2023 ikinci çeyrekte 83 dolar/varil olacağını ve fiyatın 3'ncü çeyrekte 91 dolara, dördüncü çeyrekte 103 dolar/varile yükseleceğini tahmin eden Barclays, 2024'ün çeyrek dönemleri için tahminlerini ise 86, 88, 95 ve 98 dolar/varil olarak ortaya koydu.

MOTORİN


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