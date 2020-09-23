FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorinde 11 kuruş indirim

Motorinde 11 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

Motorinde 11 kuruş indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Koronavirüs Türkiye’yi nakit kullanımından uzaklaştırdıKoronavirüs Türkiye’yi nakit kullanımından uzaklaştırdı
Gümüş yeni güne hareketli başladı!Gümüş yeni güne hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Bir indirim daha geliyor
Bir indirim daha geliyor
Araç sahiplerine önemli uyarı!
Araç sahiplerine önemli uyarı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs Türkiye’yi nakit kullanımından uzaklaştırdı
Koronavirüs Türkiye’yi nakit kullanımından uzaklaştırdı
Aktarlar yok satıyor! Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı
Fiyatı yüzde 100 arttı
Yandex 5,5 milyar dolara Tinkoff bankasını almaya hazırlanıyor
Yandex 5,5 milyar dolara banka satın alıyor
Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri düzenlendi
Bir ilde daha mesai saatlerinde düzenleme
Gelir kapısı oluşturdu! Arzuhalcinin yeni işi 'HES kodu' temini oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Bakan Selçuk duyurdu: 18 ilde başladı
Bakan Selçuk duyurdu: 18 ilde başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.