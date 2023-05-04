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  4. Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi: Yeniden o seviyeler görüldü… (4 Mayıs Perşembe güncel mazot-benzin fiyatı)

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi: Yeniden o seviyeler görüldü… (4 Mayıs Perşembe güncel mazot-benzin fiyatı)

04.05.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta motorin fiyatları ile benzin fiyatı olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. . Bu kapsamda “Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL” diye araştırma yapan araç sahipleri için yeni bir haber geldi. Mazot fiyatı için bugün 1,30 liralık indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 4 Mayıs 2023 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi: Yeniden o seviyeler görüldü… (4 Mayıs Perşembe güncel mazot-benzin fiyatı)

Brent petrol fiyatlarının Mart ayı sonrası ilk kez 75 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oldu. Petroldeki gelişmeler ile araç sahipleri ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?” sorusuna yanıt ararken, motorin fiyatları için indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatları son dakika haberi ile il il güncel benzin-mazot fiyatı…

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları için önce 58 kuruşluk indirim geleceği bildirilmişti. Ancak indirim iptal edilerek yerine daha büyük bir rakamda indirim geleceği öğrenilmişti. Mazot fiyatları için 1,30 liralık indirim bugün akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. 18 Mart 2022’den sonra en düşük seviye görüldü.

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İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR NE OLDU?

İndirim sonrası ortalama litre fiyatı İstanbul’da 18,4 liraya, Ankara’da 18,75 liraya ve İzmir’de ise 18,83 liraya geriledi.

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PETROLDE MART AYI SONRASI İLK

OPEC+ üyelerinin gönüllü olarak üretimi 1 milyon varilden fazla kısma kararı almalarının etkisiyle Nisan ayı ortasında 87 dolar/varil seviyesine kadar çıkan fiyat, ABD ekonomisine yönelik endişeler, bankacılık sektöründe devam eden kırılganlık ve Çin'de imalat sektörü zayıflığının devam etmesinin etkisiyle yönünü ayağı çevirdi. Küresel ekonomik büyümeni yavaşlayacağı endişelerinin ön plana çıktığı ortamda Morgan Stanley'nin 2024'te küresel petrol pazarında 500 bin varil/gün arz fazlası oluşacağını öngörmesi ve yıl sonu için Brent fiyatı tahminini 75 dolara çekmesi de düşüşü hızlandırdı. Brent petrol böylece Mart ayı sonrası ilk kez 75 doların altına geriledi.

Ham petrol fiyatı şu sıralar 70 doların altında işlem görürken, brent petrol ise 72,90 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin: 20.35 TL
Motorin: 18.40 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 20.71 TL
Motorin: 18.75 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 20.69 TL
Motorin: 18.83 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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