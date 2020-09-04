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Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında salı gününden itibaren 15 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor

Motorin fiyatında indirim bekleniyor.

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarı indirim öngörülüyor.

Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

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