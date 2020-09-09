FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorinde 17 kuruş indirim

Motorinde 17 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.

Motorinde 17 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Bakan Karaismaioğlu'ndan yolcu trafiği açıklaması Bakan Karaismaioğlu'ndan yolcu trafiği açıklaması
Değerini ikiye katlayan gümüş iyi bir yatırım aracı mı?Değerini ikiye katlayan gümüş iyi bir yatırım aracı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı
Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı
Bakan Karaismaioğlu'ndan yolcu trafiği açıklaması
Bakan Karaismaioğlu'ndan yolcu trafiği açıklaması
Bakan Pakdemirli duyurdu: Üzüm fiyatlarını 12.5 liranın altına düşürmeyeceğiz
Bakan açıkladı: 12 buçuk liranın altına inmeyecek
OECD ülkelerinde işsizlik temmuzda yüzde 7,7'ye geriledi
OECD ülkelerinde işsizlik temmuzda yüzde 7,7'ye geriledi
Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor
Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor
TESK kadın girişimci esnafa destek çağrısı yaptı
TESK kadın girişimci esnafa destek çağrısı yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.