Motorinde bir zam daha yolda! Artış bu gece pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketliliğin ardından motorin grubunda bir fiyat artışı daha beklenirken, yeni zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 3 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın tamamının pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ FİYAT ARTIŞI

Motorin fiyatlarında son günlerde peş peşe yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor. Salı günü litre fiyatına 1 lira 31 kuruş, çarşamba günü ise 76 kuruş zam uygulanmıştı. Beklenen 3 lira 8 kuruşluk yeni artışın da yürürlüğe girmesiyle birlikte son bir haftadaki toplam fiyat artışı 5 lira 15 kuruşa ulaşmış olacak.

EŞEL MOBİL UYGULANMAYACAK

Beklenen zam için eşel mobil sisteminin devreye alınmayacağı, fiyat artışının doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacağı ifade ediliyor. Yeni tarifenin gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.