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Sıkı kurallar, özel lisans! Sadece 3 ilde yetişiyor, dünyaya satılıyor

Türkiye'nin 3 ilinde yetişiyor, kasa kasa Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderiliyor. Dünyaca ünlü premium elma çeşidinin üretimi sıkı kurallara bağlı.

Sıkı kurallar, özel lisans! Sadece 3 ilde yetişiyor, dünyaya satılıyor
Aleyna Türkmen

Türkiye, Avustralya'ya ait lisans hakları bulunan dünyaca ünlü premium elma türünün üretiminde önemli bir merkez haline geldi. Üretim lisansı alınan özel tür, Türkiye'de 3 ilde yetiştiriliyor ve hasadın ardından tesislerde çeşitli işlemlerden geçirilerek Avrupa ile Orta Doğu başta olmak üzere farklı pazarlara ihraç ediliyor.

Türkiye'nin sahip olduğu iklim ve lojistik avantajlar, söz konusu elmanın üretiminde öne çıkmasını sağlıyor. Gece ile gündüz arasındaki belirgin sıcaklık farkı, meyvenin karakteristik canlı pembe renginin yanı sıra yüksek gevreklik ve dengeli şeker-asit oranının gelişmesine katkı sunuyor.

Sıkı kurallar, özel lisans! Sadece 3 ilde yetişiyor, dünyaya satılıyor 1

ÜRETİMİ SIKI LİSANS ŞARTLARINA BAĞLI

Nefes'te yer alan habere göre, dünyada özel statü kapsamında sınıflandırılan bu elma türünün üretimi geleneksel yöntemlerle gelişigüzel yapılamıyor. Yetiştiricilerin belirlenen lisans ve sıkı denetim koşullarını karşılaması gerekiyor.

Ürünlerin uluslararası pazarda markanın etiketiyle satışa sunulabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması şart. Elmanın sertliği, şeker oranı, meyve büyüklüğü ve renk özellikleri belirlenen standartlara ulaşmadığında ürünler markalı olarak uluslararası pazara çıkarılamıyor.

Sıkı kurallar, özel lisans! Sadece 3 ilde yetişiyor, dünyaya satılıyor 2

HASAT SONRASI TESİSLERDE İHRAÇ STANDARDINA GETİRİLİYOR

Hasat zamanı geldiğinde lisanslı ürünler toplanarak yüksek standartlara sahip entegre tesislere götürülüyor. Burada elmalar boyut ve renk açısından sınıflandırılıyor ve ardından ihracata uygun hale getiriliyor.

Bölgede oluşturulan modern kapama meyve bahçeleri ile gelişmiş tarım teknolojilerinin kullanılması da üretim kapasitesinin büyümesine katkı sağlıyor. Bu imkanlar sayesinde üretim miktarının her yıl katlanarak arttığı belirtiliyor.

Sıkı kurallar, özel lisans! Sadece 3 ilde yetişiyor, dünyaya satılıyor 3

PINK LADY ADIYLA DÜNYA PAZARINDA

Avustralya Elma ve Armut Üreticileri Birliği'ne (APAL) ait olan özel elma türü, tarım literatüründe Cripps Pink, ticari pazarda ise Pink Lady ismiyle biliniyor.

Türkiye'de yetiştirilen Pink Lady elmaları, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye'nin lojistik imkanları ve yetiştirilen meyvenin kalitesi, ürünün geniş bir coğrafyaya ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

Türkiye'nin elma ambarı olarak tanımlanan Isparta, Niğde ve Karaman ise tescilli küresel markanın başlıca üretim merkezleri arasında bulunuyor. Anadolu'da yetiştirilen bu özel elma, üreticilere yüksek katma değer sağlarken Türkiye'nin küresel elma pazarındaki konumunu da güçlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
elma Avrupa İhracat Orta Doğu üretim
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