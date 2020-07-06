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  4. Motorine 10 kuruş zam geldi

Motorine 10 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş zam geldi.

Motorine 10 kuruş zam geldi


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