FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine 10 kuruş zam geldi

Motorine 10 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş/Litre zam geldi.

Motorine 10 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurduBakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu!ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi
Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi
Bakan duyurdu: Artık elektronik ortamda sunulacak
Bakan duyurdu: Artık elektronik ortamda sunulacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Bakan Albayrak duyurdu! Türkali-1 kuyusunda aramalar başladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
300 kilo ile başladığı paspas siparişlerine yetişemiyor
300 kilo ile başladı! Siparişleri yetiştiremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz yummayacağız
Yargıtay'dan kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin karar
Yargıtay'dan emsal karar!
Yapılandırılan borçlar listesi... Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?
İşte yapılandırılacak olan tüm borçlar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.