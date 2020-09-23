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Motorine 11 kuruş indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine 11 kuruş indirim geliyor

Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçelri olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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