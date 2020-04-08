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Motorine 15 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

Motorine 15 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
lan yeter oynamayin su fiyatlarla artik koronaylami ugrasalim sizin ayak oyunlarinizlami...
HELAL BE BİR GÜN GEÇMEDEN ZAM BRAVO
brend petrolü takip edin ben öyle alıyorum
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