Motorine 27 kuruş indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 19/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına iki hafta içinde büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,4 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

