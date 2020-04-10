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Motorine 7 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek.

Motorine 7 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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