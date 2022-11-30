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MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 30 Kasım 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları!

30.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü gelen indirim sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Petrolün geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Peki, benzin ne kadar? İndirim sonrası motorin kaç TL oldu? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul, İzmir, Ankara’da benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 30 Kasım 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı ile benzinde son durum 30 Kasım Çarşamba günü basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar? Mazot kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİN FİYATINA 18 GÜNDE 3,89 TL İNDİRİM

Motorin fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı. Böylece son 1 haftada akaryakıt fiyatları 5 kez değişmiş oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

Motorin fiyatı: 22,50 TL

Benzin fiyatı: 20,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 22,65 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatı: 252,71 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT


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