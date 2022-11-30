MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 30 Kasım 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı ile benzinde son durum 30 Kasım Çarşamba günü basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar? Mazot kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...
Motorin fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı. Böylece son 1 haftada akaryakıt fiyatları 5 kez değişmiş oldu.
Motorin fiyatı: 22,50 TL
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 22,65 TL
Benzin fiyatı: 20,31 TL
LPG fiyatı: 10,79 TL
Motorin fiyatı: 252,71 TL
Benzin fiyatı: 20,32 TL
LPG fiyatı: 10,54 TL