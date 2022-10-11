MOTORİNE BİR ZAM DAHA! 11 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? 11 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulana yapıyor. Peki, 11 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Motoine za geldi. Son zamların ardından 27 TL'yi aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Motorin fiyatları 1 lira 39 kuruş yükseldi.



İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28 lira 53 kuruş

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28 lira 66 kuruş

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 28 lira 68 kuruş

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL



