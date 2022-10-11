MOTORİNE BİR ZAM DAHA! 11 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? 11 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulana yapıyor. Peki, 11 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...
Motoine za geldi. Son zamların ardından 27 TL'yi aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Motorin fiyatları 1 lira 39 kuruş yükseldi.
Motorin fiyatı: 28 lira 53 kuruş
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
Motorin fiyatı: 28 lira 66 kuruş
Benzin fiyatı: 20,74 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
Motorin fiyatı: 28 lira 68 kuruş
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
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