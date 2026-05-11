Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!

ABD ve İran savaşındaki yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını arttırırken, pompa fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

Cansu Çamcı
Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine zam göründü. Bu gece yarısı 1 TL 10 kuruş." diyerek zammı duyurdu.

Motorine önceki gün 7,17 TL indirim gelmiş, eşel mobil kapsamında indirimin 5,51 TL'si pompaya yansırken, 1,66 TL'si vergiye eklenmişti.

Benzin fiyatlarında bu gece değişim beklenmiyor.

LİTRESİ 67,35 LİRAYA YÜKSELDİ

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 63.81 TL
Motorin: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL

ANKARA
Benzin: 64.78 TL
Motorin: 67.38 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

