Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine zam göründü. Bu gece yarısı 1 TL 10 kuruş." diyerek zammı duyurdu.

Motorine önceki gün 7,17 TL indirim gelmiş, eşel mobil kapsamında indirimin 5,51 TL'si pompaya yansırken, 1,66 TL'si vergiye eklenmişti.

Benzin fiyatlarında bu gece değişim beklenmiyor.

LİTRESİ 67,35 LİRAYA YÜKSELDİ

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 63.81 TL

Motorin: 66.25 TL

LPG: 33.89 TL

ANKARA

Benzin: 64.78 TL

Motorin: 67.38 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67.65 TL

LPG: 33.69 TL