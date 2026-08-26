Motorine dev indirim geliyor! Gece yarısı tabelaya yansıyacak

Uluslararası enerji piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik ve Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatına gece saat 00.00'dan sonra yansıyacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinde 5,36 TL'lik indirimle İstanbul'da litresi 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya, doğu illerinde ise 80,21 liraya gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları temel olarak uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi kalemlerindeki değişimler ekseninde şekillenmeye devam ediyor.