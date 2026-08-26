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Motorine dev indirim geliyor! Gece yarısı tabelaya yansıyacak

Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim yapıldı. Yapılacak indirim pompa fiyatına gece saat 12.00'den sonra yansıyacak.

Motorine dev indirim geliyor! Gece yarısı tabelaya yansıyacak
Cansu Çamcı

Uluslararası enerji piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik ve Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatına gece saat 00.00'dan sonra yansıyacak.

Motorine dev indirim geliyor! Gece yarısı tabelaya yansıyacak 1

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinde 5,36 TL'lik indirimle İstanbul'da litresi 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya, doğu illerinde ise 80,21 liraya gerileyecek.

Motorine dev indirim geliyor! Gece yarısı tabelaya yansıyacak 2

Akaryakıt fiyatları temel olarak uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi kalemlerindeki değişimler ekseninde şekillenmeye devam ediyor.

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motorin indirim
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