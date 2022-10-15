MOTORİNE FLAŞ ZAM! Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatlarına brent petrol ve dolar/TL kuru yön veriyor. 1 haftada 4 kez zamlanan mazota 2 gün önce gelen indirimin ardından 15 Ekim 2022 Cumartesi günü 1,01 TL zam geldi. Peki, mazot ne kadar oldu? Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİNE FLAŞ ZAM!

Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine 1,01 liralık yeni bir zam daha geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin: 20,62 TL

Motorin: 27,39 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,77 TL

Motorin: 27,55 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,52 TL



