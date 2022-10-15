FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİNE FLAŞ ZAM! Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİNE FLAŞ ZAM! Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

15.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatları 15 Ekim 2022 Cumartesi günü zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. 15 Ekim Cumartesi günü mazota zam yapıldı. 1 haftada 4 kez zamlanan mazota 2 gün önce gelen indirim sonrası bugün 1,01 TL zam geldi. Peki, mazot ne kadar oldu? Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİNE FLAŞ ZAM! Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatlarına brent petrol ve dolar/TL kuru yön veriyor. 1 haftada 4 kez zamlanan mazota 2 gün önce gelen indirimin ardından 15 Ekim 2022 Cumartesi günü 1,01 TL zam geldi. Peki, mazot ne kadar oldu? Benzin litresi kaç TL? 15 Ekim 2022 Cumartesi motorin ve benzin fiyatları...

B1

MOTORİNE FLAŞ ZAM!

Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine 1,01 liralık yeni bir zam daha geldi.

B2

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin: 20,62 TL
Motorin: 27,39 TL

B3

ANKARA'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,77 TL
Motorin: 27,55 TL

B4

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,76 TL
Motorin: 27,52 TL

AKARYAKIT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesaplarınızı kontrol edin! 3.336 TL yatırıldıHesaplarınızı kontrol edin! 3.336 TL yatırıldı
Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacakVatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklamasıBakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları Motorin zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Akaryakıta bir zam daha geldi!

Akaryakıta bir zam daha geldi!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Bir sigara grubuna daha zam! İşte yeni fiyatlar

Bir sigara grubuna daha zam! İşte yeni fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.