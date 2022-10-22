MOTORİNE İNDİRİM! Benzin fiyatları ne kadar oldu, mazot kaç TL? 22 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak 15 Ekim'de 1 lira 1 kuruş zamlanan mazıotun litre fiyatı için açıklamada bulunuldu. Birçok kişi internertte "Bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL oldu?" sorularını araştırıyor. İşte İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Motorin fiyatlarına 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelmişti. 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelen motorine 5 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zam yapılmıştı.

Bu gece yarısı araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,79 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin: 20,78 TL

Motorin: 26,52 TL



