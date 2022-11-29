MOTORİNE İNDİRİM! Benzin ne kadar? Mazot kaç TL? 29 Kasım 2022 Perşembe benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları indirim haberleri sonrası 29 Kasım Salı, yani haftanın ikinci günü de araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, benzin ne kadar? Mazot kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİN FİYATINA 82 KURUŞ İNDİRİM

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı brent petroldeki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağı beklentisi petrol fiyatlarını geçtiğimiz gün 81 dolara kadar geriletti. Petroldeki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yapıldı. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan üst üste indirimlerin ardından bu kez de motorin fiyatları değişti.

Motorine 82 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (29 KASIM 2022 PAZARTESİ)

Motorin fiyatı: 23,02 TL

Benzin fiyatı: 20,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 23,98 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL



