MOTORİNE İNDİRİM geliyor! İbre tersine döndü: ZAM furyası bitti, İNDİRİM müjdesi geldi! 1 Şubat 2023 Salı motorin ve BENZİN fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 1 Şubat 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Son zamla 23.42 TL olan mazot fiyatına yarından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 1 Şubat 2023 salı gününün motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELİYOR!

Motorin fiyatına yarından (2 Şubat Perşembe) itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 ŞUBAT 2023)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.



