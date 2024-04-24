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Motorine indirim var! Dizel araç sahiplerini ilgilendiriyor: Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek (24 Nisan Çarşamba benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 11:06
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Motorin ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından zam ve indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. 24 Nisan Çarşamba bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? soruru merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri dikkat! Litresi 43-44 lira seviyelerinde olan motorin fiyatları için bu gece yarısı indirim yapılacak. İşte güncel benzin mazot fiyatı ile haberin detayları...

Motorine indirim var! Dizel araç sahiplerini ilgilendiriyor: Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek (24 Nisan Çarşamba benzin-mazot fiyatı)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatları, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemişti. Bu gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise değişiklik beklenmiyor.

24 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul
Benzin: 43,49 TL
Motorin: 42,12 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 44,46 TL
Motorin fiyatı: 43,09 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 44,72 TL
Motorin fiyatı: 43.34 TL

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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