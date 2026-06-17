Motorine üst üste 3. indirim: Tabela yine değişecek

Petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken akaryakıtta peş peşe indirim haberleri de geliyor. Son olarak bir indirim beklentisi daha geldi. Peki, indirim hangi akaryakıt ürününde olacak? Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Haziran 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla gelen yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirimin ardından 17 Haziran 2026 Çarşamba (bugün) bir indirim daha gelmişti. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruş indirim yansıtılmıştı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Motorin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler sonrası, yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirimin daha yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Petros'un aktardığına göre 18 Haziran 2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde motorine 0.46 TL indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.12 TL

Motorin: 64.86 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 64.71 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.09 TL

Motorin: 65.97 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.36 TL

Motorin: 66.24 TL

LPG: 31.79 TL