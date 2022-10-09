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Motorine yine zam geliyor! 9 Ekim güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

09.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel motorine, benzin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Bu hafta içerisinde üç kez gelen motorin zammı tedirginliklere yol açtı. “Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi, geldi mi?”, “Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu” sorular internet arama motorlarında sık sık aranıyor. Peki akaryakıt zammı ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevapları...

Motorine yine zam geliyor! 9 Ekim güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Motorinde bu hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zam görüldü. Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarına Salı gününden itibaren tekrardan zam geleceği öğrenildi. Sürücüler 9 Ekim Pazar günü güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 9 Ekim 2022 Pazar gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 9 EKİM 2022

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İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

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Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

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İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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