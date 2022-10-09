Motorine yine zam geliyor! 9 Ekim güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Motorinde bu hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zam görüldü. Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarına Salı gününden itibaren tekrardan zam geleceği öğrenildi. Sürücüler 9 Ekim Pazar günü güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 9 Ekim 2022 Pazar gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 9 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL



