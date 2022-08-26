MOTORİNE ZAM! 26 Ağustos 2022 motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 26 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika haberinin ardından araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Son günlerde benzin ve motorine gelen zamlara bir yenisi eklendi. Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bugün de artış yaşandı. Peki 26 Ağustos 2022 motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte 26 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM!

Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bu bugün de 87 kuruşluk yeni bir artış daha yaşandı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 87 kuruş

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 98 kuruş

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 99 kuruş

