FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine zam geldi! Araç sahiplerine kötü haber! 11 Ağustos Cuma 2023 güncel benzin, motorin fiyatı

Motorine zam geldi! Araç sahiplerine kötü haber! 11 Ağustos Cuma 2023 güncel benzin, motorin fiyatı

10.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları zam haberleri sonrası benzin fiyatı ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği yönünde basında yer alan iddialar sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Peki, 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ne kadar, kaç TL? Zam sonrası motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ve mazot fiyatlarında son durum...

Motorine zam geldi! Araç sahiplerine kötü haber! 11 Ağustos Cuma 2023 güncel benzin, motorin fiyatı

Araç sahipleri, benzin ve motorin ile ilgili zam iddiaları sonrası konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edilmişti. Motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı yapıldı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi.

ZAM SONRASI MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin fiyatı zam sonrası ortalama olarak İstanbul’da 38.31 TL, Ankara’da 36.13 TL seviyelerine yükseldi.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR? (11 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 36,08 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.31 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

motorin benzin

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Ankara benzin fiyatı: 36,58 TL
Ankara motorin fiyatı: 36.13 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,28 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes panikle bozdurmak istiyor ama dikkat! Altında yarım gram oyunu...Herkes panikle bozdurmak istiyor ama dikkat! Altında yarım gram oyunu...
Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı kızışıyor! Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı kızışıyor!
Son dönemde popüler oldu! Vatandaşlar dikkat: Her an evsiz kalabilirsinizSon dönemde popüler oldu! Vatandaşlar dikkat: Her an evsiz kalabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin benzin zammı benzin fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.