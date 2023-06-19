Motorine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından önce depoları doldurun! 19 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorin, benzin ve LPG fiyatı ile ilgili son dakika zam haberleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Benzin fiyatı için indirim ya da zam beklenmiyor fakat motorinde bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişecek. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları....
Motorin fiyatları 20 Haziran 2023 Salı gününden itibaren değişiyor.
Motorine 1,64 TL zam geliyor.
Benzin fiyatı için 20 Haziran 2023 Salı günü indirim ya da zam beklenmiyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük zam geliyor. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi gününün güncel benzin fiyatları...
İstanbul benzin fiyatı: 24.02 TL
İstanbul motorin fiyatı: 22.16 TL
Ankara benzin fiyatı: 24.42 TL
Ankara motorin fiyatı: 22.59 TL
İzmir benzin fiyatı: 24.41 TL
İzmir motorin fiyatı: 22.67 TL