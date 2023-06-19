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Motorine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından önce depoları doldurun! 19 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

19.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ile ilgili son dakika olarak geçilen 'zam beklentisi' haberleri sonrası benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar alış-satış fiyatındaki artış Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt fiyatlarına tekrar yansıdı. Gece yarısı fiyatlar güncelleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları....

Motorine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat, gece yarısından önce depoları doldurun! 19 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorin, benzin ve LPG fiyatı ile ilgili son dakika zam haberleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Benzin fiyatı için indirim ya da zam beklenmiyor fakat motorinde bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişecek. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları....

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MOTORİNE ZAM YOLDA

Motorin fiyatları 20 Haziran 2023 Salı gününden itibaren değişiyor.

Motorine 1,64 TL zam geliyor.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatı için 20 Haziran 2023 Salı günü indirim ya da zam beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük zam geliyor. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi gününün güncel benzin fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 24.02 TL
İstanbul motorin fiyatı: 22.16 TL

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ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 24.42 TL
Ankara motorin fiyatı: 22.59 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İzmir benzin fiyatı: 24.41 TL
İzmir motorin fiyatı: 22.67 TL

BENZİN

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