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Motorine zam mı geldi? Yeni gelişme! İşte güncel motorin, benzin ve akaryakıt fiyatları!

07.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından motorine zam gelip gelmediği merak ediliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki motorine ne kadar zam geldi? İşte güncel motorin, benzin ve akaryakıt fiyatları!

Motorine zam mı geldi? Yeni gelişme! İşte güncel motorin, benzin ve akaryakıt fiyatları!

Son gelişmelere göre motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. 80 kuruş olarak belirlenen zamla beraber motorinin litresinin hangi şehirde ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte güncel motorin ve akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından sonra yapılacak 80 kuruş zamla beraber Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olmuş olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 TL'den 15,42 TL'ye, İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye çıkacak.

Söz konusu akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile beraber dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmakta.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

EPGİS açıklamasına göre benzine henüz yeni zam yok. Fakat uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devam ederse benzine de zam gelebileceği düşünülüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATI!

Ankara'da ortalama 14,12 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 14,51 TL oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 14,05 TL'den 14,44 TL'ye, İzmir'de 14,13 TL'den 14,52 TL'ye çıktı.

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