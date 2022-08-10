MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Motorin fiyatı zam sonrası ne kadar olacak? 10 Ağustos 2022 benzin fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı için 1 liralık indirim yapıldı. Ancak motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar internette "Motorine zam mı gelecek?", "10 Ağustos 2022 benzin, mazot, ve akaryakıt fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

10 AĞUSTOS 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar 1 lira daha aşağı çekildi. Benzin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.



