MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 24 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken Benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılıyor. Akaryakıta art arda yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Peki, motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 24 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorin zammı ile ilgili yapılan açıklamaya göre söz konusu zam 25 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT
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