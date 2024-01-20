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  4. MOTORİNE ZAM SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarına ayar! 1 lira 15 kuruş zam sonrası 41 lirayı aştı: Tarihinde ilk kez… (20 Ocak Cumartesi benzin, mazot, otogaz fiyatları)

MOTORİNE ZAM SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarına ayar! 1 lira 15 kuruş zam sonrası 41 lirayı aştı: Tarihinde ilk kez… (20 Ocak Cumartesi benzin, mazot, otogaz fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika… Araç sahipleri için akaryakıta zam haberi geldi. Geçtiğimiz gün otogaz fiyatları için yapılan 40 kuruşluk artışın ardından bugün de motorin (mazot) fiyatları değişti. Motorin litre fiyatı yeni zammın ardından 41 lirayı aştı! Böylece litre fiyatları tarihinde ilk kez bu rakamı gördü. Peki 20 Ocak Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE ZAM SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarına ayar! 1 lira 15 kuruş zam sonrası 41 lirayı aştı: Tarihinde ilk kez… (20 Ocak Cumartesi benzin, mazot, otogaz fiyatları)

Brent petrol ve döviz kurlarına göre değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Çin'in talep kaygıları nedeniyle haftanın son günü hafif düştü ancak haftalık yüzde 0,5’lik yükseliş kaydetti. Brent vadeli işlemleri 54 sent düşerek varil başına 78,56 dolardan kapandı. ABD Batı Teksas Orta ham petrolü 67 sent düşerek 73,41 dolara yerleşti. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 30,20 TL’nin üzerine yükseldi. Tüm bu gelişmeler motorin fiyatları için zammı getirdi. İşte güncel mazot- benzin fiyatı ile il il güncel akaryakıt fiyatları…

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MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI

Geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapılmıştı. Bugünden itibaren ise motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam geldi. 20 Ocak 2023’te 23,45 TL olan motorin fiyatları litresi bugün gelen zam sonrasında ise 41 liradan satılmaya başlandı. Mazot fiyatı son olarak 6 Ekim 2023 tarihinde ortalama 40,71 TL’den satılıyordu. Böylece son gelen zam ile akaryakıt fiyatları bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşmış oldu.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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20 OCAK 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 37,50 TL
Motorin: 40,85 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 37,69 TL
Motorin: 41,06 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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