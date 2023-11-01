Motorinin ardından bir indirim de benzine! Araç sahipleri depoları doldurun! 1 Kasım 2023 güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Araç sahipleri brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz gün itibarıyla motorine 1 TL 57 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla benzin fiyatına 67 kuruş indirim yapıldı. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü benzin, LPG ve motorin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

1 KASIM 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları:

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya satılıyor.

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları:

Ankara'da benzin 35,07 liraya, motorin ise 38.61 liraya satılıyor.

İzsmir'de benzin ve motorin fiyatlarında son durum:

İzmir'de benzin 35,16 liraya düştü. Motorin 38,82 liraya satılıyor.







