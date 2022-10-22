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Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı geliyor? 2023 MTV ne kadar olacak? Araç sahiplerini üzen haber: Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam yolda!

22.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam geleceği yönündeki haberler sonrası konuya ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nde bulunan 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat tahminlerine göre; önümüzdeki sene bahsi geçen vergiye yüzde 60 zam gelme ihtimali bulunuyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı gelecek? 2023 MTV ne kadar olacak? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son durum...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı geliyor? 2023 MTV ne kadar olacak? Araç sahiplerini üzen haber: Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam yolda!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı merak konusu oldu. Otomobil sahiplerinin her sene 2 taksit olarak ödediği Motorlu Taşıt Vergileri'nde, önümüzdeki sene yüzde 60 oranında zam yapılabileceği iddia edildi. Peki, 2023'te Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı gelecek, zam oranı ne kadar olacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili detaylar haberimizde...

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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki zam oranları, birçok vergide olduğu gibi, Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirlenmektedir. Ama bu oran, Motorlu Taşıtlar Vergisi özelinde Cumhurbaşkanı tarafından tekrar belirlenebiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı, cumhurbaşkanı yetki kullanmadığı sürece yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor.

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2023 MTV NE KADAR OLACAK?

Önümüzdeki sene için Meclis gündemine gelen Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nde, 2023 yılı MTV tahsilat tahmini rakamları ortaya çıktı.

Bütçe teklifinde önümüzdeki yıl için MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon lira olmasının öngörülmesi, MTV'nin yeni yılda 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64.25 oranında artma ihtimalini ortaya çıkardı.

Zam oranının yasalaşması halinde, 2022 yılında 1 yaşını doldurmuş bir motor hacmi en fazla 1.6 litre olan ve vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'nin üzerinde olan bir araç için 2023'te 4.393 lira MTV mdenmesi gerekecek.

2022-OTOMOBİL-FİYATLARI

Aynı özelliklerdeki bir aracın bu seneki MTV tutarı 2.746 lita olduğundan bu otomonilin MTV'si 1 senede 1.647 lira kadar yükselmiş olacak.

Fakat MTV'deki zam oranını konuşmak için henüz erken. Bu oran, MTV özelinde Cumhurbaşkanı tarafından tekrar belirlenebilmektedir.

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MTV mtv 2022 mtv motorlu taşıtlar vergisi

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