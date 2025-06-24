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MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması! Değişecek, tarih verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı. Peki, şu anda bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması! Değişecek, tarih verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücreti ile ilgili bir açıklama geldi. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'da değişecek. Dolayısıyla mevcut ücret ile başvurmak isteyenler için de tarih verildi.

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"MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE GÜNCELLENECEK"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi. (DHA)

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek bedel tutarı 3 bin 543 lira 95 kuruş olarak uygulanıyor.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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