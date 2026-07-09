MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB bedelli askerlik ücretini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için dört yüz yetmiş iki bin altı yüz elli üç Lira, altmış Kuruş (472.653,60 TL) olmuştur" denildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ VE MÜRACAAT İŞLEMLERİ

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlandığını hatırlatarak, buna göre bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olduğunu, bedelli askerlik müracaat işlemlerinin ise 7 Temmuz tarihinden itibaren başladığını söyledi. (İHA/DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır