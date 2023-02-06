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MSÜ 2023 sınav tarihi değişti! MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor?

06.02.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2023 sınav tarihi ve başvuruları merak ediliyor. Yarın başvuruların sona ereceği MSÜ sınavının tarihinde değişiklik yapıldı. ÖSYM, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. Peki, MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

MSÜ 2023 sınav tarihi değişti! MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor?

MSÜ sınavı başvurularında sona yaklaşıldı. 13 Ocak Cuma günü başlayan MSÜ sınav başvuruları yarın son bulacak. Sınav için başvurular son bulacakken sınav tarihinde değişiklik yapıldı. Peki, MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor? MSÜ 2023 sınav tarihi ne oldu? İşte tüm detaylar...

MSÜ 2023 SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ!

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak.

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MSÜ SON GÜN NE ZAMAN?

MSÜ başvurularında son gün yarın. MSÜ başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

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MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı parayatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

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Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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