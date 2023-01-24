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MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar?

24.01.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2023 başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak'ta alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını 07 Şubat 2023 tarihine kadar yapabilecekler. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediliyor. 13 Ocak'ta başlayan başvurular 7 Şubat'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulamasından yapılabilecek. MSÜ sınavı ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

MSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti bu yıl 130 lira olarak belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 8 Şubat 2023 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

MSÜ1

Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

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