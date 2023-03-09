MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olur? MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

MSÜ sınavı için geri sayımın başladığı şu günlerde MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte MSÜ 2023 hakkında tüm merak edilenler...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde MSÜ sınavları düzenlenecek. MSÜ sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav yerleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.



