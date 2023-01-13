MSÜ sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru ekranı

MSÜ sınavı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre MSÜ sınavı 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru ekranı...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 19 Mart Pazar günü yapılacak.

MSÜ SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

MSÜ sınavı için başvurular 7 Şubat 2023'e dek ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava dair detaylı bilgilerin 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almakaldığı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şu sözlerle sonlandırıldı:

"2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

2023 MSÜ KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

2023 MSÜ KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2023 MSÜ SINAVI BAŞVURU EKRANI

2023 MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

