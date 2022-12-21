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MTV ne kadar oldu, hangi araç için ne kadar ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı: İşte 2023’te ödenecek MTV miktarları...

21.12.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları zam haberleri sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Birçok kişi internette Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, MTV ne kadar oldu? Hangi araç için ne MTV kadar ödenecek?

MTV ne kadar oldu, hangi araç için ne kadar ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı: İşte 2023’te ödenecek MTV miktarları...

MTV için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 oranında indirim yetkisini kullandı. Resmi Gazete'de yer alan açıklama sonrası çok sayıda vatandaş arama motorlarında "MTV ne kadar oldu? Hangi araç için ne MTV kadar ödenecek?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü.

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2023 MTV NE KADAR?

MTV'de (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullandı.

MTV'de 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkiyi kullanmasaydı, MTV'ye yüzde 122,9 zam uygulanacaktı.

Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı ifade edildi.

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2023'TE HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENECEK?

MTV'ye ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla önümüzdeki yıl 1-3 yaş aralığındaki otomobillere uygunacak MTV tutarları da netleşti.

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Taşıtın değerine göre, motor gücü bin 300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 TL olacak.

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Yayımlanan bilgilere göre , motor gücü bin 300 cc ve altında olan otomobiller için en yüksek MTV tutarı ise 2 bin 545 TL'yi bulacak.

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Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda en düşük 3 bin 693 TL olacağı aktarılırken, en yüksek 4 bin 434 TL MTV ödemesi yapılacağı öğrenildi.

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Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 TL, en yüksek 7 bin 834 TL olacak.

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Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 TL, en yüksek 12 bin 340 TL MTV tahsil edilecek.

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