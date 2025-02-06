MTV nedir, yılda kaç kez ödenir? MTV'yi kimler öder?

Vergiler de kendi aralarında sınıflara ve türlere ayrılır. İki ana başlıkta toplanan vergilerin biri doğrudan vergi diğeri ise dolaylı vergilerdir. Doğrudan vergiler gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ya da veraset ve intikal vergisidir. Dolaylı olarak alınan vergiler ise harcamalar ya da tüketimler sırasında faturalara ya da benzeri resmi belgelere yansıtılarak alınır. Damga vergisi, gümrük vergisi ya da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bu vergi türüne örnek gösterilebilir.

MTV nedir, yılda kaç kez ödenir?

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Genel olarak bu vergi türü MTV olarak isimlendirilir. Motorlu araç sahiplerinden, araçlarının trafik siciline kayıtlı olup olmamasına bağlı olarak alınan bir vergi türüdür. Hangi araç için ne kadar miktar ve oranda vergi alınacağı çeşitli etkenlere göre hesaplanarak belirlenir.

MTV yılda 2 taksit olacak şekilde ödenir. İlk taksit genellikle ocak ayının sonuna kadar ödenmelidir. İkinci taksit için ise araç sahiplerine belirlenen oran ve miktarlar için verilen son ödeme süresi genellikle temmuz ayının son gününe kadar şeklindedir.

MTV'yi kimler öder?

MTV ödeme sorumluluğu araç sahiplerindedir. Araçların ruhsatlarında kim kayıtlı ise ve kimin ismi varsa o kişi o aracın MTV’sini ödemek ile sorumlu tutulur. Kişi özel ya da tüzel kişi olabilir. Bireysel araç sahiplerinin yanı sıra kurumsal olan, şirketlere ait olan araçlardan da MTV alınır.

Araç sahipleri için ödeme yükümlülükleri bazı durumlara kadar devam eder ve ödemeler düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer aracın satış işlemi gerçekleştirilmişse satış işleminin tamamlanmasının hemen ardından MTV sorumluluğu yeni araç sahibine geçer.

Ayrıca trafikten çekme ye da hurda işlemi görmüş olan araçlar için de MTV ödenmez. Araçlar, trafikten çıkana dek ya da hurdaya ayrılana dek MTV ödenmesinin yapılması araç sahibinin sorumluluğundadır.