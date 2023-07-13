MTV ödemeleri nasıl olacak? 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek? 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek

MTV ödemeleri hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılan açıklamanın ardından 2023 yılı sonuna dek yeni tescil edilecek otomobiller ile trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. MTV bir defaya mahsus olmak üzere, 2 ek ödeme yapılacak. İşte 2023 ek MTV ödeme tarihleri...

MTV NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

MTV, bu yılın sonuna dek yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı otomobiller için iki katına çıkarıldı. Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Bir başka deyişle bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV ödenecek.

Ek MTV de toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.

Bu taksitlerin ise ilki ağustos sonuna kadar yapılacakken; ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Böylece 2023 için tahsil edilen toplam MTV ödemesi belirtildiği üzere ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ yüzde 100 zamlanmış olacak.

MTV EK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bir defaya mahsus olmak üzere, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödenecek.

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı.

MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

