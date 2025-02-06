MTV ödenmezse ne olur? MTV geç ödenirse veya 1 gün geç ödenirse ne olur?

MTV, 2664 sayılı Motorlu Taşılar Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan ve araç sahiplerinin kamu hizmetlerine katkıda bulunmalarını sağlama amacı ile alınan bir vergi türüdür. Araç sahipleri bu vergi türünü araçları hurdaya çıkana ya da araçları trafikten tamamen çekilene dek ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca bir satış durumu söz konusu olmadıysa ve aracın ruhsatı başka birine devredilmediyse de MTV ödemesi aracın mevcut sahibinin sorumluluğundadır.

MTV ödenmezse ne olur?

Ruhsat sahipleri, trafik siciline kayıtlı aracı olanlar, yeni araç satın alanlar MTV ödemesi yapmakla yükümlüdürler. Ödemeler yıl içinde 2 kez 2 taksit olarak yapılır. İlk taksit genellikle ocak ayının son gününe dek yapılmış olmalıdır. İkinci taksitin ise son ödeme tarihi genellikle temmuz ayının son günüdür. Ödemeler anlaşmalı olan bankaların şubelerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ya da internetten mobil işlemler aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

MTV zamanında ödenmesi gereken vergi türlerinden biridir. Eğer MTV ödemesi zamanında yatırılmazsa çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar ve durumlar şunlardır:

Gecikme faizi uygulanır.

Aracın muayene işlemleri yapılmaz.

Yasal takip süreci başlar.

Trafikte çevirme yaşandığı zaman bu konuda cezai işlem uygulanabilir.

MTV geç ödenirse veya 1 gün geç ödenirse ne olur?

MTV geç ödenirse ya da ödeme konusunda 1 gün gibi bir gecikme yaşanırsa da gecikme zammı uygulaması söz konusu olur. Ödemeler ödeme tarihinden her geçen ay için % 2 gibi bir oranda faize maruz kalır. 1 gün dahi gecikme söz konusu olursa bu süre 1 ay olarak işleme alınır.

Örnek olarak bir borcun son ödeme tarihi ilk taksite göre 31 Ocak ise gecikme zammı 1 şubat itibarıyla uygulanmaya başlar. Toplam borç böylece artmış da olur. Ayrıca borçlanma nedeni ile yasal takip işlemleri süreci de başlatılabilir.