MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

2026 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanması için son iki güne giriliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Kararı’nın bugün (Salı) veya yarın (Çarşamba) Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KALEMLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl YDO oranında artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın, trafik cezaları hariç bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20’nin altında tutulması bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde “Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken, vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” demişti.

2023 İÇİN İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı, önceki yıllarda da birkaç kez indirim yetkisini kullanmıştı. Son olarak 2023 yılı için MTV’deki artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmiş, ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5’e çekmişti. Erdoğan, 2024 ve 2025’te ise bu yetkiyi kullanmamış, MTV’de YDO oranında artışa gidilmişti.